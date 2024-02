Terni, puzzle gigante per dare sostegno alla neuropsichiatria infantile

Un’asta di beneficenza a sostegno della neuropsichiatria infantile di Terni attraverso un puzzle gigante. L’iniziativa si chiama ‘Incastri’ ed è prevista per sabato 2 marzo in via della Biblioteca che, per l’occasione, vedrà la temporanea apertura della storica torre al civico 4: «130 artisti per 130 tessere di vita». In campo lo Zoo di Simona e l’associazione Cavour Art: «Vi aspettiamo nel cuore di Terni, nella torre del 1200, riaperta dopo 100 anni. Una festa di unione cittadina in nome di una bella causa». Tre opere andranno all’asta per il progetto Flavia Ugdh con il supporto dell’associazione Bruna Vecchietti. Coinvolte anche Madè Eventi, Regione, Provincia, Comune, ArteM, GC2 Contemporary e Stampaestampe.it.

