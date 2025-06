Un anno circa lavoro investigativo, partito da segnalazioni di anonimi cittadini sull’app YouPol, per episodi di spaccio di droga concentrati in varie zone del centro: l’ex Foresteria di corso Tacito, il parco Ciaurro, via Castello, largo Frankl, Sant’Agnese. Un lavoro, quello della IV sezione antidroga della squadra Mobile di Terni, con il coordinamento della procura della Repubblica nella persona del pm Giorgio Panucci, che aveva portato nel corso del tempo ad arresti e sequestri di stupefacenti, e che martedì si è concluso con una maxi operazione dopo le misure cautelari chieste dall’autorità giudiziaria e disposte dal gip Chiara Mastracchio.

Sono ben 17 gli arresti eseguiti nella giornata di martedì dagli investigatori della polizia di Stato, con il supporto del Servizio centrale operativo, unità cinofile e anti esplosivi, personale di vari uffici della questura di Terni. Nove di queste sono finite in carcere, altre otto ai domiciliari. E poi: quattro divieti di dimora fra Umbria e Ternano, infine dieci indagati in stato di libertà per un totale di trentuno coinvolti con ‘Amazzone’, il nome assegnato dagli inquirenti all’operazione. Nel corso della quale, mese dopo mese, sono stati sequestrati due chilogrammi di eroina, quasi due di cocaina, sei di hashish.

In manette ci sono finiti i presunti fornitori del gruppo – secondo quanto ricostruito, ricevevano la droga direttamente a Terni -, che non era organizzato al punto da costituire un’associazione per delinquere, ma era comunque ben rodato. Coinvolti anche una quindicina di intermediari, che si occupavano di cutodire la droga che veniva poi spacciata al dettaglio dalla restante parte degli indagati, per lo più cittadini nordafricani. Durante le perquisizioni condotte martedì dalla Mobile, diretta dal commissario capo Lorenzo Lucattoni (e prima di lui, andando a ritroso, da Marco Colurci e Davide Caldarozzi), sono state trovate anche due pistole – illegalmente detenute ma la cui provenienza dovrà essere accertata – a Terni, nella disponibilità di uno degli arrestati. E fra i beni oggetto di sequestro preventivo, come disposto dal gip, per un ammontare di circa 260 mila euro, c’è finito anche un cavallo (da qui il nome ‘Amazzone’ dato all’indagine) trovato a Terni, in un maneggio, e riconducibile ad uno degli indagati.

Oltre ai reciproci ringraziamenti, dal questore Luigi Mangino, così come dal procuratore capo Andrea Claudiani e dal sostituto Giorgio Panucci, sono giunti i complimenti al personale della Mobile («instancabile e sempre pronto a sacrificarsi») per l’attività svolta, che ha potuto contare su osservazioni e pedinamenti, intercettazioni telefoniche, ambientali, tramite trojan ‘inoculati’ che trasformano i telefoni in ‘cimici’ anche quando si invia un audio su Whatsapp. Assolutamente variegata, e in questo caso tutta maggiorenne, la clientela che nel tempo ha acquistato dal gruppo, con i singoli spacciatori pronti ad agire in autonomia ma che periodicamente entravano in contatto fra di loro. Una clientela spesso alla ricerca di quel mix eroina-cocaina che amplifica gli effetti della seconda, con conseguenze ancora più devastanti per la salute.

Sul vertice del gruppo – composto da una coppia – 35enne della Puglia lui, già noto, giù ristretto in carcere e attualmente affidato in prova ai servizi sociali, 36enne campana lei, incensurata – il pm Panucci si è soffermato anche rispetto agli ‘ordini’ impartiti dal primo quando era in carcere: «Bastavano poche parole e gesti durante i colloqui. Fra persone che si capiscono, e una delle quali è libera di agire e tiene la contabilità del ‘giro’, diventa tutto semplice». Undici degli arrestati sono italiani, diversi ternani, la restante parte stranieri, pronti ad occuparsi – a volte senza neanche preoccuparsi troppo di nascondere le comunicazioni – delle cessioni al dettaglio. Ora per i destinatari delle misure cautelari, almeno chi vorrà farlo, è tempo di spiegare negli interrogatori di garanzia, davanti al gip, i propri punti di vista. Nel contesto di una ordinanza che è composta da circa mille pagine: un altro pezzo di ‘storia’ dello spaccio di droga a Terni.

