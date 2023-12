Terni: 18enne trovato con la cocaina in viale Turati. Arrestato

I carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Terni, lunedì pomeriggio hanno arrestato un 18enne di nazionalità albanese, senza fissa dimora in Italia, per spaccio di droga, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il ragazzo è stato notato dai militari in borghese nella zona di via Turati, mentre si aggirava con fare sospetto. Fermato per un controllo, ha tentato la fuga a piedi ma è stato bloccato: violenta la sua reazione, con i carabinieri che nella colluttazione hanno riportato lesioni, fortunatamente lievi. Perquisito, è stato trovato in possesso di 17 involucri contenenti, complessivamente, circa 8 grammi di cocaina, oltre a 500 euro in contanti. Arrestato in flagrante, è stato poi condotto – martedì – in tribunale per l’udienza di convalida, all’esito della quale si è visto applicare la misura dell’obbligo di firma.

Condividi questo articolo su