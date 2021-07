Terni, 54enne investita da un’auto in via Romagna

Incidente stradale nella prima mattinata di venerdì in via Romagna, nel quartiere di borgo Bovio a Terni, nei pressi dell’incrocio con via Sicilia. Una donna di 54 anni ternana – M.B.N. le sue iniziali – è stata investita da un’autovettura Ford EcoSport condotta da una 57enne. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 che hanno soccorso la prima, trasportandola in ospedale: le sue condizioni non sarebbero comunque preoccupanti. Sul piano dei rilievi e della gestione della viabilità, sono intervenuti in prima battuta gli agenti della squadra Volante della questura e quindi i colleghi della polizia Locale di Terni.

