Terni: 73enne trovata senza vita nella sua abitazione

Tragica scoperta nella prima serata di venerdì in un appartamento di piazza della Pace 48, a Terni. Una donna di 73 anni originaria di Narni – N.O. le sue iniziali – è stata infatti trovata senza vita all’interno della sua abitazione. I sanitari intervenuti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto per cause naturali. Sul posto anche i vigili del fuoco di Terni per l’apertura della porta dell’appartamento ed i carabinieri del comando stazione di Terni per gli accertamenti del caso.

