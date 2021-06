Terni, 77° anniversario Liberazione – Le foto della cerimonia

Si è celebrato domenica mattina il 77° anniversario della Liberazione di Terni. All’evento in piazza della Repubblica – nel rispetto delle normative anti contagio – hanno preso parte i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni combattentistiche e d’Arma, autorità civili, militari e religiose con deposizione della corona e l’onore ai Caduti. C’è stata la collaborazione dell’istituto musicale Briccialdi. Il Comune di Terni è stato rappresentato dall’assessore Cinzia Fabrizi che, in un breve discorso, ha ribadito perché sia importante ricordare e celebrare le ‘radici’ della nostra libertà, anche per scongiurare che determinate tragedie tornino a ripetersi.

Condividi questo articolo su