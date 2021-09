Terni, 88enne trovata senza vita in casa

Intervento dei vigili del fuoco nella tarda mattinata di giovedì presso un’abitazione di via Muratori, a Terni. Una volta aperta la porta, il personale del 115 ha trovato il corpo senza vita di una donna ternana di 88 anni che non rispondeva più ai propri familiari. Sul posto si sono portati anche gli agenti della squadra Volante e gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziana. Decesso che sarebbe avvenuto per cause naturali, fra la tarda serata di mercoledì e giovedì mattina. La salma è stata subito messa a disposizione dei familiari per il successivo rito funebre.

