Tutto pronto all’asilo nido ‘Leo Lionni’ di Campomicciolo, a Terni, per la ‘ripartenza’ fissata per lunedì 1° settembre. L’asilo, ex ‘Montessori’, era infatti andato incontro alla chiusura nel novembre del 2024 a seguito della cessazione dell’attività. Ora il nuovo corso condotto dall’imprenditrice ternana Alina Meloscia. Da lunedì si parte con i primi inserimenti, nel contesto di una struttura che sul piano sociale ed educativo – in un quartiere popoloso e importante della città – può giocare un ruolo importante. Della riapertura, con intervista alla titolaare, avevamo dato conto nei mesi scorsi. Ora ci siamo.