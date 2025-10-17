di M.L.S.

Come sopravvivere alla crisi? Cosa possono fare i negozi per scongiurare chiusure definitive? Le strategie esistono: serve portare idee nuove, strumenti pratici e concreti. La ricetta la regala ‘Shop Survivor – per negozi evoluti’, l’iniziativa promossa da Confcommercio a Terni presso la biblioteca comunale.

L’appuntamento è stato pensato per tutti gli imprenditori e commercianti che vogliono innovare il proprio modo di fare impresa, migliorare le relazioni con i clienti e rendere il punto vendita più competitivo. Protagonista della serata, Massimiliano Alvisi: imprenditore e manager esperto di marketing e sviluppo retail, che ha guidato i partecipanti nel workshop dal titolo ‘Il marketing che migliorerà per sempre il tuo negozio’.

Un incontro ricco di esempi pratici, dedicato a chi desidera affrontare con consapevolezza e strumenti concreti le sfide del mercato contemporaneo. Un centinaio si sono iscritti per avere più chiarezza sulle armi da mettere in campo per provare a raggiungere il successo. «Con ‘Shop Survivor’ – afferma Stefano Lupi, presidente Confcommercio Terni – vogliamo offrire agli imprenditori locali un momento di crescita professionale e confronto. Crediamo che la formazione sia la chiave per far evolvere e mantenere competitivo il commercio di prossimità, anche in un contesto che cambia rapidamente».

