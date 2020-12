Terni: «A Natale regala lo stile ternano»

Il Natale è alle porte, Terni si veste a festa e anche in questo insolito 2020 la magia di dicembre illumina le strade e le vetrine dei negozi. Mai come quest’anno è importante sostenere il commercio locale e le attività, ed è per questa ragione che oltre 50 attività cittadine ci hanno messo la faccia. In occasione della Campagna di Natale 2020 dal claim ‘A Natale regala lo stile ternano’ l’associazione ‘Terni al Centro’ ha visto 60 commercianti fra i suoi associati farsi ambasciatori di questo messaggio.

Il commercio di prossimità

L’associazione ‘Terni al Centro’ e i suoi partner tecnologici per il Natale 2020 si sono impegnati nella realizzazione di un videoclip dove i commercianti della città invitano al commercio di prossimità per gli acquisti natalizi scegliendo tra la vasta scelta dei negozi ternialcentro.it e i numerosi prodotti che la città offre. Quest’anno è fondamentale sostenere il commercio locale e farlo in totale sicurezza ed è per questa ragione che con l’obiettivo di rendere Terni una città sempre più smart, più di 50 sono le attività che hanno deciso di aderire ai servizi digitali ternialcentro.it. Un numero in costante crescita, distribuito fra le più disparate categorie merceologiche: abbigliamento e accessori, food, casa e arredamento, fiori e piante, tempo libero, ecc.

ternialcentro.it

«ternialcentro.it si configura – spiegano – come un’alternativa rispetto ai grandi player dello shop online. Acquistare sul portale vuol dire scegliere lo stile, il gusto e la qualità dei nostri negozi di fiducia, insieme alla comodità di poterlo fare direttamente dal nostro smartphone. ternialcentro.it permette ai clienti di bypassare noiose code alle casse, li solleva da ingombranti pacchi da trasportare e evita loro spostamenti fisici che richiedono tempo e condizioni favorevoli. Grazie al servizio di consegna a domicilio, disponibile per il territorio cittadino e su quello italiano tramite convenzioni stipulate con i maggiori corrieri nazionali, è possibile per i commercianti servire i propri clienti in ogni parte d’Italia. Gli utenti residenti nell’area cittadina possono, inoltre, se lo desiderano, assicurarsi il prodotto preferito prepagandolo e poi passarlo comodamente a ritirare in negozio. ternialcentro.it non è solo una vetrina e uno shop online ma anche uno spazio di informazione e intrattenimento; il magazine offre continui spunti di moda, consigli di bellezza, curiosità, promuove contenuti e suggerisce soluzioni in città. Uno spazio dove si discutono iniziative, eventi e si raccontano storie che vale la pena raccontare ed ascoltare. Il messaggio che vogliamo dunque ribadire è: ‘Questo Natale #RegalaLoStileTernano».