Terni, a San Valentino botte fra un giovane e un anziano

Discussione sfociata in qualcosa di più ‘materiale’, nella prima serata di domenica nella zona di San Valentino a Terni, non lontano dalla basilica. La lite è scoppiata fra un giovane ed un anziano, entrambi residenti in zona, con il primo che addebitava al secondo alcune condotte ripetute e ritenute intollerabili, come quella di fare pipì in giro. Al di là dei contenuti, il diverbio sarebbe degenerato con colpi proibiti da ambo le parti. Tanto che i due sono finiti entrambi al pronto soccorso: in base ai referti medici, ed alle relative prognosi, si capirà se partiranno denunce d’ufficio oppure eventuali querele di parte. Sul posto, all’apice della lite, due pattuglie dei carabinieri del Nor di Terni ed altrettante ambulanze.

