Si è tenuto venerdì 24 ottobre, presso l’Ordine degli avvocati di Terni, il primo convegno del nuovo direttivo dell’Associazione italiana giovani avvocati di Terni (Aiga) presieduta dall’avvocato Umberto Martella, dal titolo ‘Diritto sportivo e giustizia sportiva. Safeguarding, antidoping e clean sport’. Il convegno è stato patrocinato dall’Ordine degli avvocati di Terni, dall’Ordine degli psicologi dell’Umbria e dal Circolo Lavoratori Terni, rappresentato per l’occasione dal presidente Giovanni Scordo.

I relatori, che hanno partecipato al primo panel del convegno moderato dall’avvocato Martina Caracciolo, sono stati il Procuratore generale dello sport Coni, il prefetto Ugo Taucer, e l’avvocato Giovanni Diotallevi: hanno approfondito temi correlati all’ordinamento giustiziale sportivo ed ai procedimenti disciplinari e antidoping, con particolare riguardo alle istanze di riforma ora al vaglio della commissione istituita dal presidente del Coni, Luciano Buonfiglio. L’avvocato Pier Luigi Boscia e l’avvocato Emanuele Nagni hanno concluso la prima sessione dei lavori, trattando rispettivamente della responsabilità degli enti sportivi e della responsabilità civile sportiva. A conclusione degli interventi, question time e considerazioni finali a cura dell’avvocato Massimo Carignani.

A seguire, il secondo panel moderato dall’avvocato Giulia Minucci, ha visto la partecipazione del professor Luca Castelli che ha trattato dello sport in Costituzione e del Procuratore dello sport Ugo Taucer, che ha parlato di ‘safeguarding policy’. Si è poi proseguito con l’intervento degli psicologi professor Pietro Bussotti e dottoressa Valeria di Loreto, che hanno parlato rispettivamente del ruolo del ‘safeguarding officer’ e del benessere psicofisico correlato alla pratica dello sport.

«Il convegno – afferma l’avvocato Martella, presidente di Aiga Terni – è stata una preziosa opportunità per il Foro di Terni, che avuto l’onore di ospitare il Procuratore generale dello sport Coni, in un consesso di illustri relatori che hanno offerto una pregevole sintesi delle molteplici trasversalità del diritto sportivo e del benessere correlato allo sport, grazie ai contributi offerti da professionisti del settore». Significativa la partecipazione all’evento che ha confermato l’attenzione e la sensibilità degli avvocati ternani verso tutte le branche del diritto.

