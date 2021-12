Terni, abbagliato dal sole si schianta contro auto in sosta: 54enne finisce in ospedale

Incidente stradale nella prima mattinata di martedì in via dei Gonzaga, in zona borgo Rivo, a Terni. Un furgone Opel Vivaro condotto da un 45enne (G.B. le sue iniziali), probabilmente a causa di un abbagliamento del conducente dovuto al sole, è finito contro una Fiat Punto ferma in sosta a lato della carreggiata e con a bordo un uomo di 54 anni (G.G.). La Punto ha poi urtato anche una Dahiatsu Terio. In ospedale c’è finito il 54enne, conducente della Punto, estratto dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale: le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni con personale della I sezione territoriale ‘borgo Rivo’ e dell’ufficio incidenti. La strada è rimasta temporaneamente chiusa per le necessarie operazioni.

