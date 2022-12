Terni: abbattono pali e scappano. Ma le indagini procedono

‘Strage’ di pali della pubblica illuminazione, fra la notte e la giornata di mercoledì a Terni. Non sempre i responsabili sono stati individuati subito ma la polizia Locale di Terni è al lavoro – come nel caso della seduta di travertino danneggiata in via Lanzi – per individuarli.

È per il momento ‘anonimo’ colui che ha divelto un palo in strada delle Campore: il fatto sarebbe accaduto nella notte fra martedì e mercoledì, visto che martedì sera il palo era – riferiscono testimoni – integro e al suo posto. L’intervento è stato della polizia Locale – che valuta le immagini di alcune telecamere -, dei vigili del fuoco, di Asm e degli operatori di Area Sicura. C’è invece una manovra errata di un mezzo pesante con rimorchio, all’origine del danneggiamento di un altro palo avvenuto in via Vanzetti. Anche qui il lavoro è spettato alla polizia Locale e ad Area Sicura.