Terni: mesi per ripararla e due giorni per romperla di nuovo. Seduta ‘sfortunata’ in via Lanzi

Per metterla a posto ci sono voluti un paio di anni e per spaccarla di nuovo, un paio di giorni. È decisamente sfortunata la seduta in travertino che si trova in via Lanzi e che, da un giorno/due al massimo, è stata seriamente danneggiata. L’accaduto rischia di riaprire il dibattito sull’accesso dei veicoli in centro, perchè, pur in assenza di certezze, il sospetto è che sia stato proprio un veicolo a causare il danno. Per questo gli agenti della polizia Locale di Terni stanno analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza presenti in zona, a caccia di dettagli e informazioni utili per risalire al responsabile dell’accaduto.

