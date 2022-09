Terni, aborto e Legge 194: ‘Mai dati’, appuntamento alla Casa delle Donne

«Immaginate di voler sapere se in un ospedale si eseguono le interruzioni volontarie della gravidanza, perché non in tutti gli ospedali si può abortire, quanti ginecologi ci sono e quanti di questi sono obiettori di coscienza. È possibile? Non proprio. Che fare?». Questo il messaggio per lanciare l’evento di giovedì pomeriggio in via Aminale, a Terni, alla Casa delle Donne in merito al libro ‘Mai dati – Dati aperti sulla 194, perché sono nostri e perché ci servono per scegliere’, scritto da Chiara Lalli e Sonia Montegiove. Saranno presenti insieme a Paola Gigante, Marina Toschi, Maria Sole Giardini e Silvia Menecali per parlare di un tema assai delicato e, in questi giorni, al centro del dibattito politico.

INTANTO A TERNI ‘CULLA PER LA VITA’ IN DIRITTURA D’ARRIVO TRA LE POLEMICHE