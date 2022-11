Accensione stella di Miranda in arrivo: «Ma con riduzione»

di S.F.

Tutto pronto o quasi, Terni sta per ammirare uno dei suoi simboli per eccellenza nel periodo natalizio. Parliamo della stella di Miranda che, grazie al lavoro della locale pro loco, sarà possibile vedere da giovedì 8 dicembre. Tuttavia c’è di mezzo il caro energia e allora c’è una novità rispetto al passato.

Il ‘contenimento’

L’evento – focus anche sulle luminarie – è fissato tra poco più di una settimana. Nella stessa giornata a palazzo Spada è prevista la consegna della Stella d’Oro all’associazione Banco Alimentare dell’Umbria, protagonista nell’ultimo weekend in occasione della XXVI Colletta alimentare. Tornando alla stella (32° anno, 105 metri di diametro e 350 di ‘coda’) è il presidente della pro loco di Miranda, Moreno Sorgenti, a chiarire un aspetto: «Quest’anno cercheremo – spiega – di contenere l’accensione durante la fascia oraria di maggior visibilità. Dovremo vederci con l’assessore e regolare il tutto. Di sicuro non resterà accesa tutta la notte, ci sarà una riduzione per rispetto nei confronti della crisi generale». Ipotizzabile – un mero esempio – che magari possa esserci uno spegnimento nella fascia 3-5. Lo vedremo nei prossimi giorni.