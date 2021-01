Terni accoglie il 2021 a suon di fuochi d’artificio – I video

Condividi questo articolo su

















Cenoni vietati, serate in discoteca idem, aperitivi neanche a parlarne. Restava poco da fare per salutare lo ‘sciagurato’ 2020, andando oltre il semplice ma piacevole brindisi domestico. Ad esempio botti e fuochi d’artificio. E Terni non li ha lesinati, ignorando di fatto l’ordinanza sindacale che li vietava (ma il problema, semmai, è che i controlli sono impossibili). Per alcuni, specie chi ha animali domestici, sono una scocciatura e basta, per altri una tradizione irrinunciabile. In ogni caso, uno spettacolo che, specie se visto dall’alto, cattura l’occhio. Di seguito alcuni video ‘pirotecnici’ del capodanno ternano.