Terni, ‘Acqua Amica’: il progetto del Sii per le scuole della provincia

Si chiama ‘Acqua Amica’ il nuovo progetto ideato dal Servizio idrico integrato rivolto alle scuole primarie e secondarie di tutta la provincia di Terni. Il presidente Carlo Orsini spiega che «l’obiettivo del progetto è quello di rendere consapevoli le nuove generazioni del valore della risorsa idrica, attraverso un’importante campagna di sensibilizzazione. Educare al valore dell’acqua, bene comune e prezioso ed investire sul futuro delle nuove generazioni è l’intento che abbiamo voluto proporre attraverso ‘Acqua Amica’».

‘Acqua Amica’

Il progetto, evidenzia l’amministratore delegato Tiziana Buonfiglio, «mira a divulgare, con il prezioso patrocinio della Regione Umbria, della Provincia di Terni e dei Comuni serviti dal Sii, la cultura della sostenibilità, che inizia dalla formazione e dal coinvolgimento delle nuove generazioni. I bambini ed i ragazzi rappresentano il futuro ed il nostro intento è quello di avvicinarci a loro, trasmettendogli i valori legati al rispetto dell’ambiente». ‘Acqua Amica’ coinvolgerà gli alunni di 21 istituti con due concorsi, uno per le scuole primarie ed uno per le scuole secondarie. Gli alunni delle primarie che parteciperanno dovranno disegnare la mascotte del Sii, che poi diventerà anche il logo del progetto, e darle un nome. Gli studenti delle secondarie dovranno cimentarsi nella stesura di un racconto che avrà come tema l’acqua. I migliori racconti verranno pubblicati da una casa editrice ed il ricavato sarà devoluto in beneficenza. I lavori verranno giudicati da due giurie distinte. Le classi vincitrici, avranno diritto ad un premio in denaro che verrà consegnato direttamente ai dirigenti scolastici e ai docenti che hanno seguito il progetto. Il concorso verrà illustrato da dipendenti del Sii agli alunni delle scuole che aderiranno all’iniziativa e che potranno conoscere ed ampliare nozioni sulle attività principali della società. Per l’occasione verranno donati gadget e brochure agli alunni e personale docente ed un poster a beneficio della scuola, avente come oggetto l’illustrazione grafica del ciclo idrico dell’acqua. Nel caso in cui il persistere dell’emergenza Covid non dovesse permettere di recarsi nelle scuole, gli incontri verranno effettuati da remoto. Il progetto si concluderà il 27 maggio con un evento finale celebrativo, al quale verranno invitate tutte le scuole partecipanti. In quell’occasione saranno effettuate le premiazioni e coinvolte le istituzioni per valorizzare al massimo l’iniziativa.