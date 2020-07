Terni, addio a Mino Valeri: uomo di cultura docente e giornalista

Cordoglio a Terni per la scomparsa di Mino Valeri, avvenuta – come riporta il sito web Terninrete – martedì mattina all’ospedale ‘Santa Maria’ dove era ricoverato. Insegnante di disegno e storia dell’arte, esperto e critico d’arte, giornalista equilibrato ed attento alle vicende cittadine, Mino Valeri aveva 80 anni. Notevole la sua esperienza in ambito artistico, come curatore di mostre, autore di cataologhi, organizzatore di eventi. Profonda la sua conoscenza del territorio, pari all’amore per la città di Terni. La data e il luogo dei funerali verranno stabiliti a breve.

