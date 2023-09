Terni: addio a Nadio Medici. Una vita a destra «da uomo libero»

Cordoglio a Terni per la scomparsa di Nadio Medici, 69 anni. Conosciuto da tanti che ne hanno apprezzato doti morali e umane, oltre ad uno spiccato senso dell’amicizia, è ricordato come un uomo sempre legato agli ideali di gioventù – l’appartenenza ad una destra allergica ai compromessi – ma anche ad un senso di libertà che lo portava naturalmente a confrontarsi con tutti, nel rispetto delle idee e delle posizioni. Amico di tanti personaggi della destra ‘anni ’70’ di Terni, fisicamente e imponente e negli anni della gioventù e delle tensioni politiche era un vantaggio non da poco, lascia un vuoto fra tutti quelli che lo hanno conosciuto e stimato. I funerali si terranno sabato 30 settembre alle 14.30 nella chiesa di San Cristoforo a Terni. A ricordarlo, fra gli altri, è Alfredo De Sio con un post che riportiamo qui.

Condividi questo articolo su