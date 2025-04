«Quando se ne vanno persone di una umanità sconfinata, è doveroso ricordarle. E Renzo Cecchetti lo era». È in queste parole, di una sua ex dipendente, un ricordo semplice ma sincero dell’imprenditore e commerciante ternano, venuto mancare lunedì mattina all’età di 82 anni. Renzo Cecchetti è stato lo storico titolare della ‘Pizzeria dell’Orologio’ di via Battisti, un mito che ha spopolato nella Terni dinamica di qualche decennio fa e che poi ha vissuto altre fasi ed epoche. Renzo Cecchetti, i cui funerali si terranno martedì 8 aprile alle ore 15 nella chiesa di San Zenone Martire, lascia la moglie Vilma e la figlia Patrizia, medico. «Ora è con Lucio, e nei nostri cuori».

