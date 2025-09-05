di Fra.Tor.

Terni perde un volto conosciuto e benvoluto. È morto Riccardo Pallotta, storico titolare del negozio di animali ‘L’Arca di Noè’ in corso Vecchioi. Riccardo, che oggi – venerdì 5 settembre – avrebbe compiuto 70 anni, è venuto a mancare giovedì. Una figura che per decenni ha accompagnato la città, diventando per molti un punto di riferimento, non solo per chi aveva bisogno di consigli preziosi sulla cura degli animali, ma anche per il suo carattere gentile e disponibile.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente, suscitando commozione e ricordi. «Ci ha lasciato il nostro caro amico Riccardo – scrive Alberto Cagnoli -, tutta Terni lo ricorda con affetto per il suo negozio. Quanti bambini e ragazzi passavano di lì incantati dai gattini e dai cagnolini, trovando sempre in lui un sorriso, una parola gentile e tanti consigli preziosi. Riccardo resterà per sempre nei nostri cuori come una persona buona, generosa e amante degli animali».

Sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio: «Riccardo, amico da sempre, lo spinning ci ha unito nei nostri viaggi, ora continua a pedalare da lassù caro Riccardone, ti porterò sempre nel mio cuore». E ancora: «Passavo sempre lì per vedere quei dolci animaletti e poi un giorno ebbi un colpo di fulmine con un maltese. Era sempre una persona gentile e disponibile». Molti hanno sottolineato la coincidenza di una data carica di significato: «Ho appena visto che oggi sarebbe stato il suo compleanno e poi leggo questa bruttissima notizia. Ciao Riccardo, riposa in pace, condoglianze alla famiglia».

Il ricordo che unisce tutti è quello di un «maestro d’amore per gli animali», come lo definisce un altro amico. Un uomo che, con il suo lavoro e la sua passione, ha saputo trasmettere a Terni il valore del rispetto e dell’affetto per i nostri compagni di vita a quattro zampe. I funerali si svolgeranno sabato 6 settembre alle 10 nella chiesa di Sant’Antonio, in via Curio Dentato a Terni.