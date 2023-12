Terni, addio a ‘Shangai’ grazie al progetto ‘Terni: rigenerare San Valentino’

di Fra.Tor.

Per la grande opera di riqualificazione urbana nel quartiere San Valentino-San Lucio sono state definitivamente approvate le procedure di aggiudicazione dell’appalto integrato, dunque la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori. A realizzare l’intervento sarà un raggruppamento temporaneo di imprese locali: Picone costruzioni Srl/Italstem Spa. Frutto di un accordo di ricerca tra Ater Umbria e il Dipartimento DAStU del Politecnico di Milano, il progetto è finanziato tramite il fondo complementare al Pnrr ‘Sicuro, verde e sociale’ e un co-finanziamento da parte della Regione Umbria per un importo totale dell’intervento pari a 14.566.954 di euro. Il progetto ‘Terni: rigenerare San Valentino’ ha ricevuto, ad Urban Promo 2023, il ‘Premio Urbanistica’, nell’ambito della sezione dedicata alle nuove modalità dell’abitare e del produrre. Giovedì mattina si è svolto un sopralluogo e un incontro con la cittadinanza: i lavori dovrebbero iniziare nell’arco di qualche mese e terminare entro il 2025.

I sopralluoghi nel quartiere e lo studio

Lo studio progettuale è partito dal basso, sviluppando un’analisi degli aspetti della vita sociale degli abitanti, delle loro aspirazioni, dei loro problemi, tramite un’ attività di ricerca sul campo che è stata effettuata con sopralluoghi nel quartiere e nelle aree adiacenti, colloqui informali e interviste con residenti e tecnici. Sulla base delle informazioni raccolte e dei dati forniti da Ater è stato elaborato un quadro conoscitivo che ha costituito la base di riferimento per la definizione dell’intervento progettuale dal punto di vista architettonico e urbanistico. «Per il nostro dipartimento – ha spiegato il professor Massimo Bricocoli del Politecnico di Milano – è stato importante affiancare Ater, la Regione Umbria e il Comune di Terni in una iniziativa che è di rigenerazione non solo fisica, ovvero che interviene sulla parte del quartiere che ha dei problemi strutturali e fisici sugli edifici, ma anche di capire come re-interpretare il ruolo del quartiere da oggi in poi e dunque in una prospettiva futura».

Gli appartamenti

Il quartiere è una sorta di isola, raggiungibile solo da due ponti. Non lo si può attraversare per caso, e forse anche per questo motivo, ha patito per diversi anni uno stato di crisi e di abbandono. Il progetto prevede la demolizione di tre edifici, oggi disabitati e abbandonati, che saranno sostituiti con due nuovi volumi, per ricostituire un vero e proprio ‘quartiere’ con una pluralità di attività e di luoghi di relazione e socialità. Saranno inserite nuove piantumazioni per rafforzare la connessione con il tessuto preesistente e lo spazio verde. Nei piani terra sono previsti alloggi e appartamenti con spazi di lavoro in duplex e locali per attività sociali e commerciali affacciate su due nuove piazze, con la possibilità di insediare alloggi-comunità per persone affette da disabilità, per potenziare un tipo di servizio di interesse pubblico già presente nel quartiere. L’incontro è stato un’occasione importante di confronto con la cittadinanza per condividere con la stessa il progetto e raccoglierne le istanze.

Il legame con San Valentino

Per l’assessore alle politiche della casa della Regione Umbria Enrico Melasecche, la volontà è quella di «dare un taglio netto con il passato. Come amministrazione regionale non solo abbiamo seguito e in qualche modo spinto Ater nel procedere, ma abbiamo anche messo un finanziamento a parte per migliorare la viabilità di ingresso al quartiere. Abbiamo intenzione di indire un bando a livello nazionale affinché i migliori artisti possano dipingere, dove è possibile, murales sulle pareti, per legare ancor di più il senso dell’amore e di San Valentino a un quartiere che ha bisogno di tutto, di arte, socialità, di funzionalità e di ambiente. Terni, piaccia o no, si avvia verso una fase di rilancio e io ci sto credendo molto». Anche per l’assessore ai lavori pubblici, Pnrr ed edilizia residenziale pubblica del Comune di Terni, Giovanni Maggi, questo è «un progetto estremamente importante per la città e per la riqualificazione di questa zona. È fondamentale dare alloggi ai cittadini, di cui abbiamo un estremo bisogno». Nel corso dell’incontro i residenti hanno preso la parola e si sono confrontati con le istituzioni esprimendo l’esigenza di veder approvato il progetto dalla giunta regionale, che dovrebbe riunirsi nelle prossime settimane, perché possano essere avviati i lavori in tempi rapidi.

Le esigenze di vita

La Regione Umbria attraverso Ater, ha detto infine il presidente di Ater Umbria, Emiliano Napoletti, Napoletti, «ha in programma e in realizzazione un intervento profondo che ha una duplice natura, di rigenerazione urbana ma anche, e soprattutto, di rigenerazione sociale. In effetti con un modo di procedere innovativo per il nostro territorio, l’intervento progettuale è stato preceduto da una serie di ricognizioni sul territorio per capire chi abita, chi vive in questo luogo e chi vivrà e continuerà a viverci, una volta che esso sarà stato rigenerato. Dunque la chiave è stata quella di interpretare e capire e, per quanto possibile realizzare, una situazione conforme e utile alle esigenze di vita e di socialità delle persone».

