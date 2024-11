Terni, addio al neurologo Gregorio Iannone

Terni dice addio al dottor Gregorio Iannone, molto conosciuto in città per la sua lunga attività da neurologo e nell’impegno condotto nell’ambito del Partito socialista italiano. Negli ultimi anni aveva ricoperto il ruolo di vice coordinatore per Umbria, Marche e Abruzzo della Società italiana per lo studio delle cefalee), mentre in precedenza all’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ è stato responsabile della struttura semplice per l’organizzazione attività ambulatoriale e centro cefalee. Il rito funebre sarà celebrato nella mattinata di sabato – ore 10- nella chiesa di Santa Maria Regina in via Vico.

