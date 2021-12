Terni, al liceo ‘Tacito’ sfide dei rompicapo meccanici

Lo scorso 27 novembre l’istituto classico e artistico di Terni è stato sede della prima edizione della ‘Mechanical puzzle competition’, una competizione per la promozione nelle scuole dei rompicapo meccanici come un prezioso e divertente allenamento per la mente, con un pizzico di competitività.

Le sfide

Nei locali del liceo Tacito gli studenti sono stati impegnati in sfide pratiche di potenziamento del pensiero logico. Dover affrontare dei problemi di vario tipo è parte della vita di tutti i giorni, è un ottimo allenamento per stimolare la mente ed è proprio quello che serve ai giovani per renderli più autonomi, creativi, intraprendenti. I campionati italiani dei rompicapo meccanici si contraddistinguono dalle competizioni attualmente esistenti principalmente per: Equità – La gara rappresenta un ottimo allenamento per il ragionamento logico, ma anche per la manualità, il ragionamento, l’osservazione 3D, la strategia e molto altro; Curiosità – I rompicapo sono composti da elementi fisici ed hanno un approccio molto più diretto con tutte le persone per la capacità di riuscire a suscitare curiosità e per la voglia di doverlo risolvere a tutti i costi una volta che lo si prende tra le mani e lo si tenta per la prima volta; Artigianalità -I prodotti sono esclusivamente realizzati a mano e di conseguenza ciascun rompicapo è unico, cercando di scaturire un certo apprezzamento degli oggetti fisici e non digitali, e dell’artigianalità del fatto a mano.

Stimolare e allenare il cervello

I concorrenti possono tenersi i rompicapo una volta finita la competizione, in modo da poterli collezionare, riprovare, condividere con amici. Per due ore i ragazzi hanno cercato di risolvere enigmi legati a rompicapo meccanici da disinnescare per scoprire il segreto celato. I rompicapo meccanici sono considerati un ottimo, diretto e divertente modo per diffondere la passione nel collezionare e cimentarsi con ‘rain boost games’, o meglio ‘giochi per il potenziamento del cervello’ stimolando più persone possibili nell’allenare il proprio cervello divertendosi. A dimostrazione che i social media possono veicolare anche iniziative didattiche, la cerimonia di premiazione si è svolta in diretta Instagram nei giorni scorsi e ha visto gli studenti del Tacito posizionarsi nella parte alta della classifica delle rispettive sezioni di appartenenza. Visto il particolare successo dell’iniziativa, l’istituto classico e artistico di Terni è stato confermato come sede territoriale di svolgimento della competizione anche per la prossima edizione.