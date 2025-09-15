Un momento carico di emozione ha attraversato i corridoi del liceo classico Tacito di Terni, dove nei giorni scorsi è stata scoperta una targa in ricordo di Marta Giovannini, ex studentessa dell’istituto scomparsa prematuramente nel gennaio 2025.

Il piccolo segno, collocato accanto all’aula 3°B – la classe che per Marta era stata una seconda casa – vuole custodire la memoria di una giovane che ha lasciato un’impronta profonda nella comunità scolastica. «Con questa targa vogliamo che Marta continui a camminare con noi nei corridoi della scuola, nella memoria collettiva di una comunità che non dimentica», ha detto la dirigente scolastica con la voce rotta dall’emozione.

Marta non era soltanto una studentessa brillante, ma una ragazza capace di affrontare con forza e dignità una dura sfida della vita, senza mai perdere il sorriso e la voglia di vivere. Un esempio di resilienza e di speranza che, come hanno ricordato compagni e docenti, continuerà a essere un punto di riferimento per tutti.

Tra i diversi interventi, quello della professoressa Oddi ha commosso profondamente i presenti: «Non dimenticherò mai il tuo contagioso sorriso, il tuo coraggio e la tua straordinaria forza di volontà. E mentre io ti insegnavo, tu mi hai dato una lezione più grande: mi hai insegnato a vivere, ad avere fiducia e a non mollare mai. La tua lezione sarà per sempre mia e nostra».

Alla cerimonia hanno preso parte i familiari, gli amici, gli ex compagni di scuola e di università. La famiglia di Marta ha ringraziato con gratitudine il liceo: «Marta amava il Tacito, e sapere che qui sarà ricordata per sempre ci dà forza e serenità».

