Danni ma nessun ferito: nel primo pomeriggio di martedì, poco dopo le ore 13, un albero è precipitato sopra un’autovettura ferma in sosta in viale Prati, a Terni. Il veicolo – una Fiat A16 – ha riportato danni. Fortunatamente non c’era nessuno a bordo. Sul posto, per i rilievi, si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni con personale del nucleo radiomobile.

