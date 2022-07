Terni, Alessio Rossi ad un passo dal podio ai campionati italiani di Bellusco

Una buona performance che, per un niente, non gli è valso il terzo gradino del podio. Trasferta lombarda con 4° posto per il pattinatore ternano Alessio Rossi ai campionati italiani su pista: per lui il buon posizionamento è arrivato nella 10 mila ad eliminazione.

La prova

In cinque si sono giocati il titolo: due atleti della Mensana di Siena, due dei padroni di casa del Bellusco e Rossi, eliminato al penultimo giro. La trasferta si è conclusa con il 2° posto di Gianfranco Milli nella gara riservata ai master.