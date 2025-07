Pubbliredazionale

Arriva anche a Terni da lunedì 4 agosto, alla gelateria Sorbilla di piazza San Francesco, la novità rappresentata dal ‘gelato per gli amici a quattro zampe’ che ora potranno ‘refrigerarsi’ in modo gustoso. Parliamo di Ice Dog, prodotto che ha già trovato spazio su alcuni media nazionali e che ora – grazie all’iniziativa della titolare Romina, amante degli animali – è possibile trovare anche a Terni. Caratterizzato da valori nutrizionali adeguati per i cani, si caratterizza per un basso tenore di grassi e assenza di zuccheri, sostituiti da fruttosio (a basso indice glicemico). Primo obiettivo di chi ha ideato ‘Ice Dog’ non è ‘umanizzare’ il cane, ma offrire un beneficio che migliori il suo stato di salute, rendendo più ‘fresche’ le sue giornate.