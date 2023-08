Terni: all’anfiteatro romano arrivano Alan Sorrenti, Marlene Kuntz e Mara Sattei

Sta per partire l’ultima delle 4 sezioni principali che compongono il cartellone complessivo della rassegna ‘Baravai – Anfiteatro Romano di Terni’: da giovedì 24 a domenica 27 agosto è in programma ‘Baravai Music’. Sul palco saliranno Alan Sorrenti, Marlene Kuntz, Mara Sattei, Sick Tamburo, Dente, Bnkr44, Bruno Bellissimo, Rosolo Roso, e ancora Whtrsh, Blond, Barkee Bay, Yasmina.

Il programma completo

A dare il via al cartellone di ‘Baravai Music’, giovedì 24 agosto alle 22 la serata in collaborazione con Umbria Green Festival che vede sul palco i Marlene Kuntz nella loro unica data estiva in Umbria. In programma il repertorio tradizionale della storica band insieme ai brani dall’ultimo disco ‘Karma clima’. Venerdì 25 agosto si inizia alle 19 all’Anfiteatro Romano con Rosolo Roso e il suo hip-hop atipico in controtendenza con l’urban contemporaneo. Si prosegue con i Bnrk44, progetto nato dalla collaborazione fra 7 ragazzi provenienti da Villanova, piccola frazione in provincia di Firenze. A metà fra collettivo e boy band atipica, dopo l’album di debutto pubblicano i primi EP solisti, distinguendosi subito come un elemento anomalo per la scena musicale italiana. A chiudere i concerti in Anfiteatro, Drast (Marco De Cesaris), cantautore e producer napoletano classe 2001. A concludere la serata, dopo i concerti all’Anfiteatro, è Whtrsh con il suo dj set a ingresso gratuito nel Giardino del Baravai. Sabato 26 agosto ad accendere i riflettori sulla serata all’Anfiteatro Romano, sono i Sick Tamburo. Nati da un’idea di Elisabetta Imelio e Gian Maria Accusani, già precedentemente uniti nell’avventura Prozac+, in oltre dieci anni di storia musicale si sono imposti tra i principali riferimenti del panorama alternativo italiano, rappresentando un’espressione unica in grado di coniugare la sensibilità e la poetica della scrittura di Gian Maria Accusani e le sonorità incalzanti più proprie dell’alternative rock. Poi è la volta di Dente, al secolo Giuseppe Peveri. Cantautore italiano, originario di Fidenza e residente a Milano, dopo il fortunato ritorno dal vivo con il tour nei club che ha accompagnato il lancio del suo nuovo album ‘Hotel Souvenir’, torna in tour in full band nei festival italiani. Gran finale con Alan Sorrenti, che sul palco dell’Anfiteatro Romano porta uno show interamente suonato dal vivo e una scaletta varia e originale, che ai più grandi successi del periodo stellare disco funk affianca perle di un passato remoto prog e di uno più recente orientato sull’elettronica, oltre a una selezione di brani dal riuscitissimo ultimo album ‘Oltre La Zona Sicura’. Si conclude con il dj set a ingresso gratuito nel Giardino del Baravai di David Conti AKA Blond, selezionatore di 45 giri 60’s, Garage rock, Psych e Beat, con frequenti e impossibili incursioni nella DiscoFunk, nella ItaloDisco degli anni Ottanta e nel Britpop dei Novanta. L’ultima giornata di domenica 27 agosto, vede sul main stage il concerto, ad ingresso gratuito, di Mara Sattei. Semplicità, eleganza, una grande trasversalità che la rende capace di unire pop e urban, tradizione e continua evoluzione, sono tutte caratteristiche che contraddistinguono una tra le donne più in vista del panorama musicale italiano. Come sempre, il Giardino del Baravai apre dalle 19 con i Barkee Bay, band bresciana dal sound particolare, che racchiude l’hip hop e i cerchi di freestyle nel parchetto sotto casa, il sudore del post punk di provincia e l’acidità della drum‘n’bass/elettronica dei rave. Ad aprire il live di Mara Sattei in Anfiteatro, la cantautrice romana Yasmina, che sale sul palco alle 20. Infine il dj set di Bruno Bellissimo, nel Giardino del Baravai, chiude in bellezza la serata.