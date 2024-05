Terni, allarme Bct per il personale: «A forte rischio i servizi»

«Senza interventi urgenti si rischiano disservizi». L’allarme lo lancia la referente territoriale per il Comune di Terni della Uil Fpl, Agata Amitrano, e fa riferimento alla biblioteca comunale: «Le crescenti difficoltà che incontra la Bct, in assenza di un urgente presa di coscienza da parte dell’amministrazione, mettono fortemente a rischio i servizi all’utenza e la relativa qualità già dalle prossime settimane».

COMUNE TERNI, PERSONALE IN AFFANNO: NOVITÀ IN VISTA

L’sos

«Il personale assegnato alla biblioteca – viene sottolineato – è oramai del tutto insufficiente e questa situazione andrà ulteriormente a peggiorare in vista dei prossimi pensionamenti. Già da alcuni mesi la Bct non riesce a fornire i propri servizi in occasione di diverse iniziative, anche promosse ed organizzate dallo stesso Comune di Terni, proprio a causa della mancanza di personale. Una situazione che, se non affrontata, genererà molteplici disservizi all’utenza esterna. Inoltre, l’assenza, ancora ad oggi, di impianti di condizionamento, soprattutto ai piani alti, non assicura ambienti adeguati ad utenti e lavoratori, a causa di temperature troppo elevate, di certo superiori a quelle che debbono essere garantite in base alla legge. Per affrontare queste problematiche, segnalate dagli iscritti, la Uil Fpl si è immediatamente attivata chiedendo al dirigente ed all’assessore competente un incontro urgente. Incontro che è stato inizialmente concesso per la mattina del 23 maggio ma poi, inspiegabilmente, rinviato per consentire la partecipazione, se interessate, anche ad altre sigle sindacali che in precedenza non l’avevano richiesto. Una scelta condivisibile esclusivamente qualora non comporti ritardi ed a patto che venga applicata sempre, in ogni occasione e di fronte alle richieste di qualsiasi sigla sindacale. La Uilfpl, pur disponibile ad un’ampia condivisione del confronto e delle possibili soluzioni, ha appreso con rammarico lo spostamento, all’ultimo momento, di un incontro già fissato da tempo, visto che purtroppo questo comporterà un ulteriore slittamento dei tempi per una possibile soluzione delle problematiche che quotidianamente affrontano utenti e lavoratori. La Uilfpl confida – conclude la Amitrano – che questo rinvio non nasconda la volontà di non affrontare e risolvere realmente le criticità presenti in biblioteca. Per questo, in assenza di una nuova convocazione in tempi strettissimi e di risposte immediate, la Uilfpl valuterà le iniziative da assumere non escludendo la mobilitazione del personale».