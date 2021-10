Terni, altra novità in largo Villa Glori: bar – pasticceria in arrivo

di S.F.

Per anni in quell’angolo c’è stato lo storico ‘Red-White’, poi dagli anni ’90 in avanti la storia è cambiata. Fino alla recente attività a firma Doppelgänger e la chiusura per il trasferimento all’interno del Cospea Village: novità in arrivo a livello commerciale tra largo Villa Glori e corso Tacito, in pieno centro a Terni. In questo caso non si tratta di uno spostamento, bensì di un raddoppio. C’è chi è in grado di investire nonostante l’emergenza Covid-19.

Dall’abbigliamento al bar-pasticceria

Nei giorni scorsi è stata inviata la notifica preliminare di cantiere per la manutenzione straordinaria – si parla di poco più di tre settimane di lavoro – del locale da circa 60 metri quadrati all’angolo con corso Tacito. A puntare su largo Villa Glori è la Pasticceria Valentina, già attiva in largo Caduti di Nāṣiriya: la nuova apertura è prevista nei primi giorni di novembre dopo il restyling generale degli interni al civico 28. Di recente nella stessa area si è registrata un’altra novità, il ritorno del negozio monomarca Max Mara.

La ricerca di personale

In vista dell’apertura la pasticceria si è attivata da giorni per aumentare il personale di tre unità. Per il resto passeggiando per Terni il contesto generale non è granché migliorato (al netto delle problematiche causate dal Covid): sono ancora molte le saracinesche chiuse e gli avvisi di affitto per spazi commerciali. E non solo in centro, ma anche in aree più defilate.