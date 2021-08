Terni, analisi rischio parco Rosselli: affidato l’appalto

La procedura è da completare il prima possibile considerando che tra le aree interedette ci sono quelle che coinvolgono il nido ‘Peter Pan’ e la scuola dell’infanzia ‘Nobili’. Lo resteranno fin quando non saranno effettuate le analisi del rischio per determinare le concentrazioni delle soglie di rischio in merito al parco Rosselli di Terni: questa la motivazione dell’affidamento diretto da poco più di 6 mila euro – compresi Iva e oneri di cassa – alla società abruzzese GIAmberardino Srl di Pretoro.

Avanti con le indagini

Questo passaggio è una conseguenza del lavoro svolto – siamo nell’ambito del piano di caratterizzazione – dalla GiaExploring srl e l’umbra Ars Chimica Sas con valori oltre la soglia limite per metalli e idrocarburi ‘pesanti’. Da fine luglio è attiva un’ordinanza del sindaco Leonardo Latini per l’interdizione cautelativa delle zone esterne e delle pertinenze scolastiche adiacenti. Ora si attende l’esito dell’analisi di rischio. A seguire la procedura per il Comune è il dirigente all’ambiente Paolo Grigioni.