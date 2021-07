Terni, anche a borgo Rivo ci scappa il ‘blitz’ dei cinghiali

Ancora avvistamenti di cinghiali a Terni, non solo nella ‘solita’ zona di via Proietti Divi. Questa volta, giovedì mattina, gli ungulati – due – sono comparsi nella zona di borgo Rivo prossima alla rotatoria di strada del Cerqueto – via del Tordo. Comunque non lontano dall’area di villa Palma da cui si pensa provengano. Lo scatto li immortala nei pressi della strada e, fortunatamente, non si registrano problemi né incidenti. La situazione, in ogni caso, è quella di una presenza costante dei selvatici in contesti di fatto urbani e antropizzati.

