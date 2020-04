Terni, anche il Fat Art Club è ‘in diretta’

In questi difficili giorni non è sicuramente facile trovare una strada utile e non banale per continuare a fare cose. Il Fat Art Club di Terni l’ha trovata in #StayOn, la piattaforma digitale di dirette streaming ideata da tanti gestori di club e festival italiani e coordinata da KeepOn Live, l’associazione di categoria live club e festival italiani.

Live streaming

Il punto è far tornare i club e i festival ad essere palchi e spazi di musica anche in questo momento di chiusura. Come? Programmando i live streaming degli artisti direttamente dai social dei locali/festival. Una serie di palinsesti, suddivisi in canali, in contemporanea con tantissimi locali italiani, dalle 18 alle 20 di ogni giorno, per tornare ad accendere le luci sui palchi dove presto, si spera, gli artisti torneranno a suonare.

Terni è ‘live’

Il Fat Art Club di Terni inizierà alle ore 19 del 2 aprile, sul canale Azzurro della piattaforma e in streaming dalla pagina Facebook del locale, con la prima diretta, per poi proseguire nei giorni successivi, e sempre alle ore 19, con artisti del territorio, altri provenienti da tutto il territorio nazionale e anche qualche internazionale. Gli artisti ad oggi in cartellone sono: Dan Mar, Ellie De Mon, Jerusalem in My Heart, Alessandro Fiori, Federico Cassetta, Alessandro De Florio, Cane sulla Luna, Hola La Poyana, Lori Goldton, e Stefano Pilia.

Gli obiettivi e gli artisti

«Il nostro intento – spiegano dal Fat Art Club -, oltre quello di dare voce a tanti artisti e tenere in vita la nostra pagina, è di sensibilizzare il nostro pubblico su una delle situazioni italiane più difficili legate all’emergenza Covid-19, ovvero quella di Bergamo: sui nostri canali social trovate tutte le direttive per poter contribuire alle donazione per aiutare l’associazione MAITE – Bergamo Social Club che si occupa di assistere i malati e le famiglie. Il progetto è stato lanciato lunedì 16 marzo da moltissimi club e festival italiani e in pochi giorni tantissimi sono gli artisti che hanno aderito e che stanno prendendo parte a questa coloratissima rete. Tra i nomi, musicisti, scrittori, attori e pensatori che della performance hanno fatto la propria strada: Levante, Lodo Guenzi, Leo Gassmann, Giovanni Truppi, Erica Mou, Guido Catalano, Roberto Mercadini, Eugenio in Via Di Gioia, Margherita Vicario, Dimartino, Selton, Giancane, Marianne Mirage, Alberto Fortis, The Niro, Pino Marino, Michela Giraud, Paolo Benvegnù, Roberto Dell’Era, Giovanni Succi, FADI, Bianco, Francesco Di Bella (24 Grana), Lorenzo Kruger, Renzo Rubino, Enrico Gabrielli, Gnut, Pier Cortese, Ketty Passa, Giorgieness, Daniele Celona, Giovanni Guidi, Sipolo, Nicolò Carnesi, Fabrizio Cammarata, Cisco, Finaz (Bandabardò) e moltissimi altri stanno aderendo in queste ore».

I contributi

Ad ogni diretta sarà associato un link a sostegno di campagne territoriali per raccolte fondi dedicate agli ospedali e alla Protezione civile. Tutti gli aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali social del Fat Art Club di Terni.