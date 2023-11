Terni: ancora assalti ai distributori automatici. L’ultimo nella notte in corso Vecchio

Si arricchisce di un nuovo capitolo la saga relativa ai furti ai danni dei distributori automatici di snack e bevande, a decine negli ultimi mesi fra pubblica via, scuole e uffici. Questa volta è toccato all’impianto di corso Vecchio 117, nel cuore di Terni, dove nella notte fra mercoledì e giovedì – erano quasi le 2 – un soggetto è stato notato all’interno dello spazio, intento ad armeggiare. Ad accorgersi del furto in atto sono stati gli operatori della Securpool in attività di pattugliamento e quando il ladro li ha visti, è fuggito dalla scena. Immediato l’intervento sul posto dei carabinieri che, alla luce della denuncia sporta, acquisiranno anche le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area. Secondo quanto appreso il bottino consisterebbe nella cassetta di uno dei distributori, piena di monete. In questi giorni, sul fronte scuole, si è alzato il grido di allarme della direzione didattica della Don Milani per i ripetuti episodi analoghi avvenuti in tre plessi scolastici.

