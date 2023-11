Terni: riecco i furti ai distributori automatici nelle scuole. ‘Colpiti’ tre plessi della Don Milani

Torna in azione la banda dei furti ai distributori automatici: a finire nel mirino, questa volta, è stata la direzione didattica ‘Don Milani’ di Terni, dove nel giro di sei giorni si sono susseguiti tre diversi colpi in tre diverse sedi, l’ultimo nella notte tra lunedì e martedì.

Stesso modus operandi

Nello specifico i ladri sono entrati il 16 novembre alla scuola primaria Donatelli di via Vodice, il 18 alla primaria Teofoli di vai Baccelli e lunedì notte alla primaria Don Milani, in via Campomicciolo. In tutti e tre i casi i malviventi, dopo aver forzato le porte di ingresso degli istituti, provocando piccoli danni, si sono diretti verso i distributori automatici di bevande, impossessandosi dei pochi spiccioli contenuti all’interno, per poi dileguarsi. Più in generale, nella direzione didattica in questione sono almeno una decina gli episodi del genere registrati dall’inizio dell’anno scolastico. «Sappiamo che le forze dell’ordine stanno già facendo il massimo, ma sollecitiamo una sorveglianza ancora maggiore del territorio, anche attraverso il pattugliamento, per evitare ulteriori casi di microcriminalità come questi» è l’appello del dirigente scolastico della Don Milani, Luigi Sinibaldi.