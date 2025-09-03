Ancora problemi al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Dopo quelli di domenica sera che hanno portato all’arresto di una 19enne ternana da parte dei carabinieri del Norm per violenze nei confronti del personale sanitario, questa volta – i fatti sono accaduti nella notte fra martedì e mercoledì – la polizia di Stato è dovuta intervenire con più pattuglie della squadra Volante, diretta dal commissario Luca Valentini, per le ‘intemperanze’ di un giovanissimo, appena 16enne e anche lui residente a Terni, già noto alle forze dell’ordine e all’autorità giudiziaria.

Il tutto è accaduto intorno alle una di notte, quando una guardia giurata – un appuntato della Cosmopol – si è portata nella sala di attesa del pronto soccorso, allarmata dalle grida. Lì c’era il ragazzo in questione che, in forte stato di agitazione, stava cercando di aggredire i familiari che lo avevano condotto in ospedale per alcune contusioni, sembra causate da una lite con un altro coetaneo.

A seguito dell’intervento dell’operatore, è stata allertata la polizia di Stato e alla fine il ragazzo – che oltre a creare il caos nel pronto soccorso, spaccando con un calcio la vetrata di una porta di servizio, avrebbe anche minacciato di morte il personale presente – è stato arrestato e messo a disposizione della procura competente, con successiva traduzione in una struttura detentiva.

