Terni, ancora guai per il pala Di Vittorio: infiltrazioni d’acqua. C’è la Salvati Servizi

di S.F.

Il Pala Di Vittorio e le infiltrazioni d’acqua, ci risiamo. Di recente nella struttura sportiva si è riverificato il problema e palazzo Spada è stato costretto a correre ai ripari con un affidamento diretto da 8 mila euro per la risoluzione. Coinvolto anche il palatennistavolo De Santis.

La revisione

Bene, cosa è successo? Sia al Di Vittorio che al pala tennistavolo ci sono state infiltrazioni d’acqua dalla copertura «che hanno creato problemi per l’agibilità e la sicurezza degli utilizzatori delle strutture». Da qui l’urgenza di intervenire per evitare danni «certi e gravi» per l’amministrazione comunale. L’intervento da poco meno di 8 mila euro per la revisione della coperture è stato affidato alla Salvati Servizi e la questione è stata seguita dal responsabile unico del procedimento, il geometra Paolo Neri.