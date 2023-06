Terni: ancora ‘noie’ alla rotonda di borgo Rivo. Veicolo abbatte segnaletica

Ancora problemi alla rotatoria di piazzale Marinai d’Italia, quella di borgo Rivo, già nell’occhio del ciclone da quando è stata modificata la viabilità. Martedì un veicolo, che poi non si è fermato, ha abbattuto la segnaletica presente sul cordolo. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni che hanno posizionato un segnale provvisorio. Con loro anche gli operatori di Area Sicura per le necessarie operazioni di messa in sicurezza.

LE FOTO