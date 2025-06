Ancora atti vandalici a Terni: dopo quelli della notte fra martedì e mercoledì, anche la notte seguente – intorno alle ore 3 – si è verificato un nuovo, spiacevole (per usare un eufemismo), episodio. È accaduto in piazza Duomo dove un’autovettura è stata danneggiata, con uno dei vetri di uno sportello finito in frantumi.

A parlare è la proprietaria dell’auto in questione: «Giovedì mattina quando sono andata a prendere il mezzo per andare al lavoro, mi sono accorta del danno. Parlando poi con altri residenti della zona, ho saputo che sono stati tre giovani, intorno alle 3, comparsi in piazza Duomo con una cassa che ‘sparava’ musica. Hanno spaccato il vetro, forse per riuscire ad aprire lo sportello. Ma sono stati scoperti e sono fuggiti via. La situazione di questa zona cittadina – aggiunge – è chiara a tutti, basta dare un’occhiata di notte per rendersi conto di quali soggetti girino e in che stato siano. Un degrado avvilente».

L’accaduto fa il paio con gli atti vandalici e i furti avvenuti all’alba di mercoledì – orario stimato 4 circa – sempre nel cerntro storico di Terni, fra via del Tribunale, corso Vecchio e via Fratti (zona San Franesco). Diverse le auto prese di mira a suon di spaccate e una dottoressa della Usl2 si è vista portare via anche un costoso strumento usato per il suo lavoro. Indagini in questo caso della polizia ma, certo, il sospetto che i raid siano stati compiuti dallo stesso gruppetto è reale.

