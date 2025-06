Spaccate e furti in serie all’alba di mercoledì ai danni di alcune auto in sosta – almeno tre – nel centro storico di Terni, fra via della Biblioteca e corso Vecchio.

Fra le vittime del ‘raid’ c’è anche una dottoressa ternana, Ylenia Natalini, che mercoledì mattina – erano le 7.30 circa – al momento di andare a prendere l’auto in sosta in via del Tribunale per raggiungere il posto di lavoro, il polo Usl2 di Narni Scalo, si è ritrovata le vetrate dell’auto spaccate, il costoso dermoscopio che aveva posto sotto un sedile sparito, e altri danni. Che si aggiungono ai disagi, le denunce da sporgere, l’impossibilità di andare al lavoro in tempo. «Insomma, un disastro», commenta amaramente la professionista.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di Stato per le prime indagini e l’individuazione di eventuali telecamere utili. Microcriminalità, si direbbe, ma portatrice di grandi disagi e dispiaceri alle vittime. Perché fra ammanchi e danni, le cifre da sborsare sono importanti. E la rabbia monta.

