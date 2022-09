Terni, ‘Anello di Cesi’: due giorni di trekking fra boschi, borghi e ‘perle’ del territorio

Due giorni in cammino fra alcune delle zone più belle del Ternano: ad organizzare l’iniziativa, ribattezzata ‘Anello di Cesi’, è il ternano Fedele Bobbi, insegnante di educazione fisica, istruttore sportivo e appassionato di trekking. Si terrà il 1° e 2 ottobre prossimi e a raccontare i dettagli è lo stesso Fedele: «Si tratta – spiega – di un piccolo cammino che rappresenta un po’ un’introduzione a questa tipologia di esperienza, destinata anche alle persone che vivono nelle nostre zone e che magari vogliono conoscerle meglio, più da vicino». Il percorso che si dipanerà fra boschi, borghi e ‘perle’ come Cesi, Carsulae, Portaria, Macerino, La Romita di Cesi, prevede una camminata di 30 chilometri suddivisi (15 al giorno) fra sabato 1° e domenica 2 ottobre, per una durata complessiva di circa 5 ore. Partenza e arrivo saranno a Cesi mentre il pernottamento, con cena, sarà in una struttura ricettiva a Macerino. Fedele Bobbi pratica trekking da circa dieci anni e in più occasioni ha guidato gruppi di escursionisti lungo i sentieri del Ternano: «Le nostre zone sono belle e meritano di essere conosciute ancora di più, da tutti. Spesso sentiamo parlare di questi paesi, borghi, ma magari non li abbiamo mai visitati o sono anni che non lo facciamo. Ecco, questa può essere l’occasione giusta per apprezzarli insieme alla natura che li circonda». Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 380.290 3371.

