Terni, Anna Giulia tira dritto e denuncia il suo hater alla polizia

Condividi questo articolo su

















Le offese di stampo razzista – rese ancor meno tollerabili da altri messaggi di analogo, se non peggior tenore inviati in privato a lei ed ai suoi familiari – non sono state lasciate cadere. Anna Giulia Fossatelli, la 18enne ternana presa di mira da un hater – per il momento anonimo – su Instagram, sporgerà denuncia alla polizia di Stato. Assistita dal padre, l’avvocato Fabrizio Fossatelli – a cui si aggiunge anche il collega Sauro Gili -, mercoledì pomeriggio ha raggiunto gli uffici della Digos presso la questura di Terni per rappresentare il caso e giovedì sporgerà formalmente querela alla polizia Postale e delle Comunicazioni. Di seguito l’intervista alla giovane, finita nel mirino del soggetto dopo la sua partecipazione a Miss Umbria, dove ha conquistato la fascia di Miss Sorriso.