Terni, la miss è mora e l’hater anonimo non ci vede più: «Meticcia»

di F.T.

Puerile, ignorante, pavido e demenziale. In una parola: imbecille. C’è da scegliere circa gli aggettivi per descrivere l’hater quasi spuntato dal nulla – nascosto dietro il profilo Instagram ‘realantipropaganda’ che conta 1 follower, 1 post (datato agosto 2021) e che non segue nessun profilo – che in queste ultime ore ha bersagliato la bella 18enne ternana Anna Giulia Fossatelli, recentemente eletta Miss Sorriso Umbria e ora in lizza per Miss Italia.

Ci sarebbe lavoro – e probabilmente ci sarà – per la polizia Postale e delle Comunicazioni, se dovesse essere sporta denuncia. Ma pure per qualche psichiatra, visto che l’hater in questione – fra le altre cose – ha vomitato le sue osservazioni ultra-razziste («In Umbria non avevano una italiana da premiare?», «Sei uno strumento politico della sinistra», «Sei mezza araba», «Anche se hai un cognome italiano, non sei italiana, sei meticcia», «Iscriviti al concorso del tuo paese») contro una ragazza sì molto mora, dalla pelle olivastra, ma che – andando a capire chi abbia cercato di colpire l’imbecille in questione – si definisce ed è italianissima: ‘ternanissima’.

Lei, proiettata nello star system e in grande ascesa fra concorsi e moda&media, fa spallucce. Risponde pure educatamente al tipo e si preoccupa per chi, più sensibile o con origini diverse dalle sue, possa soffrire attacchi del genere. Sempre censurabili e talvolta – come in questo caso – senza alcun senso, se non la cattiveria e l’imbecillità (e tre) dell’estensore. Contro il quale, una volta intuita la portata social dell’episodio, si è subito schierato tutto l’arco costituzionale locale. Riattivatosi con rapidità, decisione e un tot di opportunismo: come ai bei tempi della bufera sull’ordinanza anti prostituzione.