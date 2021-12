Boccardini-Pregliasco: scontro in diretta tv sui vaccini anti Covid

Condividi questo articolo su

















Il virologo Fabrizio Pregliasco, volto noto anche a livello nazionale, si è collegato in diretta con la trasmissione “Nero Su Bianco”, condotta dal giornalista Laurent De Bai. In studio Luca Boccardini, ex sanitario No Vax, che ha lasciato il proprio lavoro proprio in virtù del rifiuto di vaccinarsi. Argomento della trasmissione era: «Chi convince i quasi 100 mila umbri No Vax?»

Rissa televisiva sui vaccini

Da subito sono volate parole grosse fra i due: «Lei è uno che non vuole capire, e sta dicendo delle stupidaggini – ha detto Pregliasco – non capisce niente. Non ho mai pensato di convincerla, poi questo aspetto triste mi rendo conto è spiacevole di non aver potuto continuare la sua attività quindi anche questo è incattivito da questo elemento che è stata una sua scelta».