Terni, anziana investita da un’auto a Cospea

Incidente stradale nella tarda mattinata di martedì in via Montefiorino, a Terni, nei pressi della chiesa di San Giuseppe Lavoratore. Una donna di 79 anni, residente in zona, è stata investita da una Ford Fiesta condotta da una 87enne ternana, diretta verso via Alfonsine. La ferita è stata soccorsa del 118 e condotta in ospedale per le cure del caso: non sarebbe grave. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni – nucleo radiomobile e ufficio incidenti – per gestire la viabilità ed effettuare i rilievi. Da quanto appreso la 79enne stava attraversando la strada non sulle strisce pedonali, ma su un passaggio non consentito ma che, quotidianamente, i residenti della zona utilizzano per raggiungere il vicino centro commerciale. In passato gli stessi residenti avevano chiesto di ‘formalizzare’ e mettere in sicurezza proprio quel passaggio, che attraversa un’aiuola, per facilitare gli spostamenti a piedi.

