Parchi Terni, aperture e chiusure: accordo

Due figure professionali formate da un istituto specializzato che ha sposato il progetto dell’associazione ‘Terni col cuore’. La soluzione per risolvere l’annoso problema delle aperture e delle chiusure di parchi/aree verde della città: a renderla nota è il Comune dopo un incontro avvenuto nella giornata odierna a palazzo Spada.

La novità contro il vandalismo

«Grazie alla collaborazione dell’associazione Terni col Cuore, nata per volontà del presidente Stefano Bandecchi, possiamo finalmente – spiega l’assessore Benedetta Salvati – risolvere l’annoso problema della chiusura notturna di parchi e di aree verdi cittadine. Dunque rendiamo più sicuri questi spazi, mettendoli al riparo dai purtroppo frequenti atti di vandalismo che si verificano di notte. Il modo migliore per prenderci cura della città, rendendola più vivibile». Hanno partecipato alla riunione anche Giovanna Scqrcia e Cristiano Ceccotti, rispettivamente assessori alla polizia Locale e al welfare.

Chi se ne occuperà

Per l’associazione c’era il presidente Paolo Tagliavento: «Siamo lieti di mettere a disposizione del Comune due figure professionali formate da un istituto specializzato la Sogest Italia, tra le altre cose, per l’apertura e la chiusura quotidiana dei parchi cittadini muniti di cancelli e di recinzione. Un’altra azienda che ha deciso di sposare il progetto di Terni col Cuore. In questo modo centriamo un duplice scopo, quello di contribuire alla tutela del verde pubblico e di creare posti di lavoro, secondo la filosofia alla base della nostra associazione; una filosofia che intendiamo portare avanti nel tempo. Mi preme ancora una volta sottolinere quanto la sinergia tra le forze in campo sia stata determinante per la riuscita di questa operazione». A chiudere il cerchio Stefano Orsini, responsabile di Sogest Italia, azienda impegnata a livello nazionale nella sicurezza e nella guardiania: «Questa iniziativa rappresenta un segno tangibile della nostra collaborazione con le istituzioni locali e con l’associazione. Siamo fieri di contribuire alla tutela del verde pubblico attraverso l’assunzione e l’adeguata formazione di due persone rispetto alle mansioni professionali loro assegnate. Siamo orgogliosi di fare parte di questo progetto in favore della città di Terni».

Il bene comune

Tra i più entusiasti c’è il consigliere di Terni Civica Michele Rossi, più volte attivo nel richiedere un intervento in tal senso e senza coinvolgere le associazioni di volontariato: «Sono mesi che porto avanti la proposta di chiudere i parchi nell’orario notturno a tutela del patrimonio arboreo e manumentale che vi è custodito, nonchè delle attrezzature ricreative presenti. Ora finalmente l’amministrazione comunale ha individuato una soluzione grazie soprattutto alla collaborazione e al mecenatismo dell’associazione Terni col cuore strettamente legata alla Ternana Calcio. L’associazione rossoverde infatti si farà carico di ingaggiare una ditta di vigilanza che la sera andrà a chiudere i cancelli dei parchi pubblici recintati e la mattina provvederà alla riapertura. Sono soddisfatto che sia passata anche la mia raccomandazione ad utilizzare personale formato in grado di operare in sicurezza per se stesso e gli altri. Ora ci sono tutte le condizioni, in particolare per la Passeggiata e il sottostante parco Ciaurro che sono i luoghi con maggiore presenze di pregio, per una maggiore sicurezza e per un migliore rispetto del bene comune cittadino. Ringrazio a nome di tutti i ternani che sono appassionati di questi luoghi così preziosi l’associazione Terni con il Cuore, la Ternana Calcio, il suo presidente e il suo vice, per il concreto impegno a favore della città di Terni».