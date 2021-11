Terni, appalto Natale: subito un ‘taglio’, resta un solo concorrente

di S.F.

Soccorso istruttorio senza esito positivo ed unico concorrente che rimane in gara. C’è subito un ‘taglio’ per la procedura legata all’affidamento del servizio di ideazione, realizzazione, noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio degli addobbi artistici per le festività natalizie e valentiniane a Terni da oltre 100 mila euro: fuori dai giochi la Elettroromagna di Umberto Ottavianelli, in ballo c’è solo la Eventi.com snc. Salvo sorprese di natura tecnica andrà a loro l’appalto da oltre 100 mila euro per l’organizzazione.

IL VERBALE DI GARA: ESCLUSA LA ELETTROROMAGNA

Cosa è successo: problema Dgue e non solo



Venerdì scorso c’è stata l’apertura delle buste amministrative e per la Elettroromagna è scattato il soccorso istruttorio per sistemare la documentazione presentata in prima istanza: niente da fare, l’integrazione è «risultata non corretta» come risulta dal terzo verbale di seggio di gara. Di conseguenza il Rup, la dirigente allo sviluppo economico Emanuela Barbon, ha firmato l’atto che sancisce l’esclusione della società ternana. Motivazione? «Il concorrente non compila in modo esaustivo l’istanza di partecipazione. Nel Dgue nella parte I, va corretto il Comune di Terni e non Terniu». Inoltre «sono stati inviati anche i dettagli dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, pertanto va escluso perché ha presentato tale documentazione prima della fase di ammissione alla procedura valutativa».

Tocca alla commissione

Ora entra in gioco la commissione giudicatrice composta dalla presidente – è dirigente agli affari istituzionali di palazzo Spada – Emanuela De Vincenzi ed i componenti esperti Omero Mariani e Laura Farinelli; segretario verbalizzante è Andrea Cecilia. Giovedì è prevista la seduta per l’apertura dell’offerta tecnica, poi a seguire ci sarà quella per la parte economica. Dopodiché aggiudicazione e via all’organizzazione se tutto dovesse filare liscio. C’è una certezza: si è già in ritardo e comunque vada c’è la sensazione che sarà una corsa contro il tempo. Da ricordare che tutto ciò che concerne questa procedura esula dal Capodanno Rai – L’Anno che verrà con Amadeus, Mediaset risponderà con il duo Albano/Panicucci in piazza a Bari come riportato dai media nazionali – che si svilupperà nell’area dell’Ast.